Konyaspor, Gaziantep'i 3-0 Yendi

17.08.2025 21:19
Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

KONYASPOR: Deniz, Andzouna, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic (Dk.87 Ştefanescu), Ndao (Dk.79 Muhammet Tunahan Taşçı), Aleksic (Dk. 72 Pedrinho), Melih, Bardhi (78 Bjorlo), Umut Nayir (Dk. 86 Melih )

GAZİANTEP FK: Zafer, Sorescu, Abena, Semih Güler, Rodrigues, Bacuna (Dk. 56 Lungoyi), N'diaye, Kulasin (Dk. 57 Ali Osman Kalın), Maxim (Dk. 79 Mirza Cihan), Kozlowski, Boateng

GOLLER: Dk. 18 Ndao, Dk. 50 Aleksic, Dk. 83 Andzouna (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Jevtovic, Adil, Bardhi (Konyaspor) Bacuna, N'Diaye, Ogün (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti.

10"uncu dakikada Maxim'in kullandığı köşe atışında ceza sahasında oluşan karambolde Kozlowski'nin şutunu kaleci Deniz çeldi.

18'inci dakikada Konyaspor, öne geçti. Adil'in pasında topu önünde bulan Ndao'nun ceza sahası yayından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

40'ıncı dakikada Ndao'nun pasında ceza sahasında topu önünde bulan Umut Nayir'in şutu üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada Konyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan Umut Nayir'in ortasında, ceza sahasında topla buluşan Ndao'nun pasında Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı. 2-0.

55'inci dakikada Ndao'nun ceza sahası sağ çaprazından şutunda top üstten auta çıktı.

57'nci dakikada Lungoyi'nin pasında topu önünde bulan Rodrigues'in şutunda top yandan auta çıktı.

83'üncü dakikada Konyaspor, farkı 3'ü çıkardı. Kaleci Deniz'in uzun vuruşunda yarı sahada topu önünde bulan Andzouna, topla ceza sahasına girdi. Andzouna'nun şutunda top filelerle buluştu. 3-0.

Karşılaşma Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Güncel, Konya, Spor, Son Dakika

