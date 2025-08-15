Konyaspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar, "Geçen haftanın galibiyetinin daha anlamlı olabilmesi adına bu hafta alacağımız 3 puanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik direktörü Recep Uçar, "Hafta başından beri hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sezon zor geçecek. Yani hafta sonu oynadığımız Eyüp maçı, yaşadığımız zorluklar, rakipleri, maçları analiz ettiğimizde elde ettiğimiz veriler, bunun üzerine bir de camiaların beklentisini koyduğumuzda gerçekten bizi zor bir sezonun beklediği aşikar. Rakibimiz bu hafta sonu itibariyle Gaziantep. Biz geçen haftayı İstanbul'da Eyüp deplasmanında alınan 3 puanla kapattık. O moralle biz bu karşılaşmaya hazırlanıyoruz. O moralle de çıkacağız. İnşallah taraftarımızın desteğiyle de buradan iyi bir sonuç almak istiyoruz. Geçen haftanın galibiyetinin daha anlamlı olabilmesi adına bu hafta alacağımız 3 puanın da çok değerli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben geçen hafta oynamayacağımızı biliyordum"

Beşiktaş maçının ertelenmesi konusuna değinen Recep Uçar, "Takımlarımız Avrupa maçları oynayacak. Özellikle play-off sadece ve sadece play-off sürecindeki takımlara bu kolaylığın sağlanmasını uygun görüyorum dedim, aynı fikirdeyim. Avrupa'da da benzer örnekleri var ama bunu her eleme aşamasında maçın iptal edilmesinde doğru olmadığını düşünüyorum. Evet Beşiktaş'la oynayacaktık. Ben geçen hafta oynamayacağımızı biliyordum. Hatta hafta sonuna geçen haftadan bir hazırlık maçı planladık. Daha federasyon kararını açıklamadan çünkü kararın ne olacağını 3. turda erteleme kararı alan federasyon play-off raundunda da yüzde 99 erteleme kararı alacaktı" şeklinde konuştu.

Andzouana: "Taraftarımıza karşı çıkacağımız sezonun ilk maçı umarım galibiyetle sonuçlandırırız"

Yeni transferlerden sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana ise, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep maçı öncesi hazırlıkları yaptık. Şu anda takımımızın atmosferi çok iyi. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya ve uygulamaya çalışıyoruz, deniyoruz. Taraftarımıza karşı çıkacağımız sezonun ilk maçı umarım galibiyetle sonuçlandırırız" diye konuştu. - KONYA