Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlığında çift kale maç yaptı - Son Dakika
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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlığında çift kale maç yaptı

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Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlığında çift kale maç yaptı
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde yapılan antrenmanda çift kale maç oynandı; yeşil-beyazlı ekip yarın saat 11.00'de çalışacak.

Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Topla oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper LigGençlerbirliğiMurat Kurumİlhan PalutKonyasporPazarSporSon Dakika

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