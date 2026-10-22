Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlığında çift kale maç yaptı

Konyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlığında çift kale maç yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde yapılan antrenmanda çift kale maç oynandı; yeşil-beyazlı ekip yarın saat 11.00'de çalışacak.
Konyaspor, Gençlerbirliği ile pazar günü sahasında oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı hazırlıklarına devam etti.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Topla oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde çift kale maç yapıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?