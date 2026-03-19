Konyaspor, Gençlerbirliği'ni son dakikalarda üzdü

19.03.2026 22:08
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, Gençlerbirliği'ni 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve son 3 maçta 7 puan topladı. Son 5 maçtır gol atamayan Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

JACKSON MULEKA'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Taraftarı önünde son anlarda baskılı oynayan Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

KONYASPOR'DAN SON 3 MAÇTA 7 PUAN

Bu sonuçla birlikte İlhan Palut ile yükselişini sürdüren Konyaspor, son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi.

GENÇLERBİRLİĞİ SON 5 MAÇTA GOL ATAMADI

Ligde oynadığı son 5 maçta gol dahi atamayan Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

SIRADA OYNANACAK MAÇLAR

Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

