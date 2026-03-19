Konyaspor, Gençlerbirliği\'ni son dakikalarda üzdü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Taraftarı önünde son anlarda baskılı oynayan Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İlhan Palut ile yükselişini sürdüren Konyaspor, son 3 maçta 7 puan toplayarak 30 puana yükseldi.
Ligde oynadığı son 5 maçta gol dahi atamayan Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.
