Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, ısınma ile başlayan antrenmanı kuvvet çalışması ile tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını saat 18.30'da yapacak. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?