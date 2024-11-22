Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Hatayspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Son çalışma yarın yapılacak.

22.11.2024 20:46
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular, şut çalışması ile devam eden antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Yeşil beyazlılar, son çalışmasını yarın yapacak.

Kaynak: AA

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