Konyaspor ile Adana Demirspor Süper Lig\'de 12. Randevuya Çıkacak

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Konyaspor ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maç ile lig tarihindeki 12. randevuya çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ve Adana ekibinin 4'er galibiyeti bulunurken, 3 maçta kazanan taraf çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, yarın saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde yeşil-beyazlılar, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 14. sırada yer alıyor. Mavi-lacivertliler ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 35 puanla 10. sırada bulunuyor. Konya ekibi, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken rakip fileleri 5 kez havalandırdı, kalesinde ise 2 gol gördü. Adana ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

Süper Lig'de 12. randevu

Konyaspor ile Adana Demirspor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 11 maçta Konyaspor 4 galibiyet alırken, Adana Demirspor da 4 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Konyaspor 20 gol atarken, Adana Demirspor 12 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da ise 5 kez rakip oldu. Konyaspor bu müsabakalarda 3 defa galibiyete uzanırken, 1 maç beraberlikle son maç ise Adana ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 13 gol atma başarısı gösterirken, Adana Demirspor 4 gol sevinci yaşadı. Bu sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan mücadele 3-0 Adana Demirspor'un galibiyeti ile sonuçlandı.

Omerovic ile 3 galibiyet, Karaman ile 1 galibiyet

Konyaspor, Bosnalı Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile çıktığı son 8 lig maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan toplamayı başardı. 8 lig maçında rakip fileleri 9 kez havalandıran Konya ekibi, kalesinde 7 gol gördü. Adana Demirspor ise Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Bu maçlarda rakip fileleri 7 kere sarsan Adana ekibi kendi kalesinde 11 gol gördü.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Konyaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Volkan Bayarslan daha önce Konyaspor'un 18 maçında düdük çaldı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu maçların 6'sını kazanırken, 3'ünde mağlup oldu. 9 maçta ise kazanan taraf olmadı. - KONYA