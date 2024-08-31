Konyaspor ile Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Konyaspor ile Kayserispor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

31.08.2024 21:29
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STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 65 Melih İbrahimoğlu) Jevtovic (Dk. 85 Tunahan Taşçı), Yusuf Erdoğan (Dk. 77 Prip), Pedrinho (Dk. 77 Ndao), Aleksic (Dk. 65 Boateng), Umut Nayir

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 80 Ali Karimi), Boa Morte, Cardoso, Mane (Dk. 85 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 68 Mehmet Eray Özbek)

SARI KARTLAR: Boateng (Konyaspor), Cardoso (Kayserispor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

11'inci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mane'nin pasıyla topla buluşan Nazon'un şutunu kaleci uzaklaştırdı.

28'inci dakikada sağ kanattan Boranijasevic'in ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada sağ köşe gönderinden gelen korner atışında topu önünde bulan Arif'in şutu az farkla auta çıktı.

42'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Pedrinho'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında topla buluşan Borajinasevic'in şutu yandan auta çıktı.

56'ncı dakikada Mehdi Bourabia rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girip pas verdiği Nazon'un şutunu savunma kornere attı.

70'inci dakikada ceza alanı sağ çaprazında Boa Morte'nin ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunu kaleci kornere çeldi.

89'uncu dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda topa yükselen Adil'in vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Kaynak: DHA

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