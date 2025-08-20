Konyaspor, Jackson Muleka ile Anlaştı

Konyaspor, Kongolu futbolcu Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol kanat oyuncusu 26 yaşındaki Jackson Muleka'yı 2 yıllığına renklerine bağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jackson Muleka'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübü'nde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi. - KONYA