Konyaspor, Joao Pedro ile Anlaştı

KONYASPOR, Brezilyalı stoper Joao Pedro da Mata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da sürdüren yeşil- beyazlı kulüpte bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil- beyazlı ekip, Flamengo'da oynayan Joao Pedro da Mata'yı kadrosuna kattı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz'ın hazır bulunduğu imza töreninde 20 yaşındaki savunmacıyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mata, Konyaspor'da 41 numaralı formayı giyecek.