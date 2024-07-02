Konyaspor Kampına 3 Yeni Transfer - Son Dakika
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Konyaspor Kampına 3 Yeni Transfer

Konyaspor Kampına 3 Yeni Transfer

Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa girdi. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve Josip Calusic de yer aldı. Konyaspor'un 19 günlük kamp programı da belli oldu. Sezon sonunda 11 oyuncuyla yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekip, sözleşmesi sona eren Steven N'zonzi ile görüşmelerini sürdürüyor.

02.07.2024 12:17
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa girdi. Sezon bitiminde 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde başlayan çalışmalarda yeşil-beyazlı ekibin 3 yeni transferi idmanda yer aldı.

Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa girdi. Dün saat 10.00'da Kayacık Tesislerinde toplanan futbolcular, sağlık kontrollerinin ardından ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular üç gruba ayrılırken, dönüşümlü olarak koşu ve 8'e 8 oyun oynadı. Antrenmanda yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve Josip Calusic'in de yer aldı.

19 GÜNLÜK KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Yeşil-beyazlı ekip, 6 Temmuz Cumartesi gününe kadar Konya'da hazırlıklarına devam edecek. Konyaspor, 8 Temmuz Pazartesi günü ise Kayseri'de ikinci etap kamp çalışmalarına Erciyes Kamp Merkezi'nde başlayacak. Yeşil-beyazlılar, 19 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını Kayseri'de sürdürecek ve burada 1 hazırlık maçı oynayacak.

11 KİŞİ AYRILDI

Sezon sonunda yeşil-beyazlı ekip Teenage Hadebe, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel, Soner Dikmen, Yunus Mallı, Alexandreu Cicaldau, Anderson Niangbo, Muhammet Demir, Valon Ethemi ve Bruno Paz ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi sona eren Steven N'zonzi ile ise görüşmeler sürüyor.

TAKIMA 3 YENİ İSİM

Konyaspor, Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon 5 gol 4 asistle oynayan Yusuf Erdoğan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, Antalyaspor'da forma giyen ön libero Ufuk Akyol ile 2 yıllık anlaştı.

Konyaspor ayrıca Sırbistan 1'inci Lig takımı FK TSC Backa Topola'da savunma oyuncusu olarak görev yapan Josip Calusic'u 2 yıllığına renklerine bağladı.

Kaynak: DHA

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