Konyaspor, Karagümrük\'ü 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Bartuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada topla buluşan Enis Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top savunmadan sekerek Muleka'nın önünde kaldı. Muleka'nın şutunda kaleci Grbic, topun ağlarla buluşmasını engelledi.
75. dakikada orta sahada topu kazanan Jevtovic'in ara pasında Kramer topu ceza sahasına taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'in şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Bjorlo'nun ara pasında Gonçalves kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gonçalves'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Bazoer dk. 60), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Diogo Gonçalves dk. 81), Kazeem Olaigbe (Tunahan Taşçı dk. 71), Enis Bardhi (Sander Svendsen dk. 81), Jackson Muleka (Bjorlo dk. 71), Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Rayyan Baniya, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Barış Kalaycı dk.76), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Traore dk. 77), Larsson, Serginho (Tiago Çukur dk. 67)
Yedekler: Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Onogo, Fatih Kurucuk, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28), Diogo Gonçalves (dk. 90+2) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor), Lichnovsky (Fatih Karagümrük) - KONYA
