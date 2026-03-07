Konyaspor Kasımpaşa Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşmanın son çalışmasını yaptı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
