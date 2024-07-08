Konyaspor, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi\'nde çalışmalara başladı

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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2024-2025 sezonu öncesinde Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Süper Lig temsilcilerinin tercihi olmaya devam ediyor. Sezon öncesi hazırlıklarında Kayseri'yi tercih eden Konyaspor ekibi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Otobüsle kamp alanına gelen Konyasporlu futbolcular, Teknik Direktör Ali Çamdalı nezaretinde ilk defa geldikleri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanını yaptı. - KAYSERİ