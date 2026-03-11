Konyaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Konyaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
11.03.2026 22:23
Konyaspor, Kocaelispor maçı öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kocaelispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ile başladı. Pas çalışması ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

