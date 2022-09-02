Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

02.09.2022 13:02
Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmaları kapsamında çim serilmesine başlandığını duyurdu.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmaları kapsamında çim serilmesine başlandığını duyurdu.

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stadyumda zeminin deforme olması nedeniyle yenileme çalışmaların 18 Ağustos'ta başladığını hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri görüşmeler neticesinde zeminin hibrit çimle yenilenmesine karar verildiğini anımsatan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde mevcut zeminin kaldırılmasına başladık. Bugün itibarıyla zemin düzeltme ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasıyla, yeni çim rulolarımız stadyuma serilmeye başlanmıştır. En kısa sürede çim serilme ve hibrit çim döşenme işinin bitirilmesiyle zeminimiz maç oynamaya hazır hale gelecektir. Bu zor dönemde bizleri yalnız bırakmayan her hal ve şartta futbol takımına destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük başarıların en kısa sürede geleceğine de inancım sonsuzdur."

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Kaynak: AA

Konyaspor, Fatih, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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