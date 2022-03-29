Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen, down sendromlu Ebubekir'i Göztepe maçına daveti - Son Dakika

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, down sendromlu Ebubekir Tepe'ye fanatiği olduğu Konyaspor'un bu hafta sahasında oynayacağı Göztepe maçını birlikte izlemek için davet etti.

Konya'da evi ve odası taraftarı olduğu Konyaspor'un renklerine boyanan down sendromlu Ebubekir Tepe'nin, takıma ilgisi gazetelerde yer alınca sosyal medyadan birçok kişi Tepe'ye ulaşmak istedi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen de sosyal medyadan, "Arkadaşlarım Ebubekir'in ailesiyle temasa geçti. İnşallah Göztepe maçını birlikte izleyeceğiz" paylaşımında bulundu.