Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak - Son Dakika
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Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak

16.06.2022 22:37
Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak

Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Konyaspor Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov ile deplasmanda oynanacak maçın, Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir. Buna göre, BATE Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."


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İttifak Holding Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya'da oynamak istiyor İttifak Holding Konyaspor, Bate Borisov maçlarını Konya'da oynamak istiyor
Kaynak: DHA

Bate Borisov, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor maçı Konya'da seyircisiz olarak oynanacak - Son Dakika

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