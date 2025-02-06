Konyaspor, Mehmet Kaya ile Anlaştı

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Konyaspor, Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen genç stoper Mehmet Kaya ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Alman ekibi Türkspor Dortmund forması giyen 20 yaşındaki stoper Mehmet Kaya ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Mehmet'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Damkacı hazır bulundu.

A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde formayı giyen Mehmet Kaya, Hammer SpVg, FC Iserlohn, Paderborn takımlarının formasını terletti. - KONYA