Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı

Konyaspor, Recep Uçar ile Anlaştı

Konyaspor, kötü gidişat sonrası Recep Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

30.10.2024 13:01
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Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile anlaşma sağladı. İHA'ya konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, Uçar'ın yarın sözleşme imzalamak üzere Konya'ya geleceğini belirtti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Ali Çamdalı ile karşılılık anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktörlük arayışına giren yeşil-beyazlı yönetim, 49 yaşındaki Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, "Recep Uçar hocamız ile büyük ölçüde anlaşma sağladık. Yarın Recep hocamız Konya'ya gelecek, sözleşme imzalayacağız" dedi.

Son olarak Kayserispor'u çalıştıran Recep Uçar, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maçta 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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