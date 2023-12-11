Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Sivasspor'un orta sahada Samuel Saiz ile kazandığı topta defansın arkasına sarkan N'Jie topla buluştu. N'Jie'nın uzak köşeye yolladığı şutu kaleci Bernardoni uzanarak çıkardı.
16. dakikada sağ kanattan Saiz ile gelişen Sivasspor'un atağında, Saiz penaltı noktasının yakınlarına ortaladı. Topla buluşan N'Jie'nın topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
26. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ahmet Oğuz kafası ile topu ceza alanındaki takım arkadaşı Çikalleshi'ye gönderdi. Sağ çaprazdan şut çeken Çikalleshi'nin topu direğe çarparak dışarı çıktı.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Robert Muric, Cicaldau, Moreno, Çikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Danıel Prıp, Nelson Olıveıra, Cebrail Karayel, Nıko Rak, Bruno Paz, Steven Nzonzı, Emrehan Gedikli
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Sivasspor: Ali Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak, Burak Kapacak, Charisis, Samuel Saiz, Clınton N'Jie, Gerson Rodrigues
Yedekler: Erhan Ertürk, Appindangoye, Abdulkadir Parmak, Ahmed Musa, Roman Kvet, Hakan Arslan, Fode Koite, Ziya Erdal, Barrow, Murat Paluli
Teknik Direktör: Servet Çetin
Gol: Clınton N'Jie (dk. 16) (Sivasspor)
Sarı kart: Samuel Saiz (Sivasspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika