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Konyaspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sonucu 1-0 - Son Dakika
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Konyaspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sonucu 1-0

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 Sivasspor önde tamamladı. Maçta N'Jie'nın golü ön plana çıktı.

Konyaspor - Sivasspor Maçı: İlk Yarı Sonucu 1-0
11.12.2023 - 21:05,
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Sivasspor'un orta sahada Samuel Saiz ile kazandığı topta defansın arkasına sarkan N'Jie topla buluştu. N'Jie'nın uzak köşeye yolladığı şutu kaleci Bernardoni uzanarak çıkardı.

16. dakikada sağ kanattan Saiz ile gelişen Sivasspor'un atağında, Saiz penaltı noktasının yakınlarına ortaladı. Topla buluşan N'Jie'nın topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ahmet Oğuz kafası ile topu ceza alanındaki takım arkadaşı Çikalleshi'ye gönderdi. Sağ çaprazdan şut çeken Çikalleshi'nin topu direğe çarparak dışarı çıktı.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Robert Muric, Cicaldau, Moreno, Çikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Danıel Prıp, Nelson Olıveıra, Cebrail Karayel, Nıko Rak, Bruno Paz, Steven Nzonzı, Emrehan Gedikli

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Sivasspor: Ali Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak, Burak Kapacak, Charisis, Samuel Saiz, Clınton N'Jie, Gerson Rodrigues

Yedekler: Erhan Ertürk, Appindangoye, Abdulkadir Parmak, Ahmed Musa, Roman Kvet, Hakan Arslan, Fode Koite, Ziya Erdal, Barrow, Murat Paluli

Teknik Direktör: Servet Çetin

Gol: Clınton N'Jie (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kart: Samuel Saiz (Sivasspor) - KONYA

Kaynak: İHA
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