Konyaspor, Sivasspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Konyaspor, Sivasspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Konyaspor, Sivasspor\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının kendi oyun tarzlarına uygun bir performans sergilediğini ve tur atladıklarını belirtti. Ancak Omerovic, ligdeki durumlarının sıkıntılı olduğunu ve asıl hedeflerinin lig olduğunu vurguladı.

07.02.2024 17:56  Güncelleme: 17:57
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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup edip kupada çeyrek finale yükseldi.

Müsabakanın ardından değerlendirmede bulunan Teknik Direktör Fahrudin Omerovic, "Maça gelmeden önce depremin yıldönümünde hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bizim için he maç önemli. Ligdeki durumumuz sıkıntılı. Kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bugün oyuncular 120 dakika boyunca kendi oyun tarzımıza göre bir şey yapmaya çalışılar. Bugün tur atladık ama asıl bizim için en önemli olan lig" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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