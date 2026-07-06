Konyaspor, Slovenya'da Kampta - Son Dakika
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Konyaspor, Slovenya'da Kampta

Konyaspor, Slovenya\'da Kampta
06.07.2026 14:36
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TÜMOSAN Konyaspor, Slovenya'da hazırlık maçları yapacak. 11-30 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak.

TÜMOSAN Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapacak. Yeşil-beyazlı ekip kamp sırasında dört hazırlık maçı oynayacak.

Konyaspor, yeni sezon öncesinde hazırlıklarına 1 Temmuz'da kendi tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarının ikinci etabını ise 11-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da yapacak. Konyaspor, Slovenya kampında Zorya Luhansk (Ukrayna), ZTE FC (Macaristan), Hull City (İngiltere) ve Al Ittihad Kalba (Birleşik Arap Emirlikleri) takımlarıyla hazırlık maçı yapacak.

Yeşil-beyazlıların kamptaki maç programı şöyle:

15 Temmuz 2026 Çarşamba: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Zorya Luhansk

18 Temmuz 2026 Cumartesi: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - ZTE FC

25 Temmuz 2026 Cumartesi: 18.30 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Hull City

29 Temmuz 2026 Çarşamba: 19.00 (TSİ) TÜMOSAN Konyaspor - Al Ittihad Kalba)

Kaynak: DHA

Konyaspor, Slovenya, Tümosan, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Slovenya'da Kampta - Son Dakika

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