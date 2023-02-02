Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'i renklerine katmak için harekete geçtiği belirtildi.
Yunan basınında yer alan habere göre, Konyaspor, Olympiakos'ta top koşturan Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlıların futbolcunun transferinde hem kiralık hem de bonservis seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.
Garry Rodrigues,2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, gözünü Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'e dikti! İki seçenek üzerinde çalışılıyor - Son Dakika