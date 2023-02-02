Konyaspor, gözünü Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'e dikti! İki seçenek üzerinde çalışılıyor

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'i renklerine katmak için harekete geçtiği belirtildi.

KONYASPOR 2 SEÇENEK ÜZERİNDE DURUYOR

Yunan basınında yer alan habere göre, Konyaspor, Olympiakos'ta top koşturan Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlıların futbolcunun transferinde hem kiralık hem de bonservis seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Garry Rodrigues,2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.