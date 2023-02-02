Konyaspor, gözünü Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'e dikti! İki seçenek üzerinde çalışılıyor - Son Dakika
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Konyaspor, gözünü Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'e dikti! İki seçenek üzerinde çalışılıyor

02.02.2023 15:34

Konyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlı kulübün, Olympiakos'ta top koşturan 32 yaşındaki futbolcu için hem kiralık hem de bonservis seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Olympiakos forması giyen Garry Rodrigues'i renklerine katmak için harekete geçtiği belirtildi.

KONYASPOR 2 SEÇENEK ÜZERİNDE DURUYOR

Yunan basınında yer alan habere göre, Konyaspor, Olympiakos'ta top koşturan Garry Rodrigues ile ilgileniyor. Yeşil-beyazlıların futbolcunun transferinde hem kiralık hem de bonservis seçeneği üzerinde durduğu belirtildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNAMIŞTI

Garry Rodrigues,2017-2019 yılları arasında Galatasaray, 2019-2020 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymişti.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: Miadını doldurmuş futbolcuları transfer etmek Türk futboluna birşey katmaz, Avrupada 250 bin avro vermedikleri futbolculara burada 3 katı maaş veriyorsunuz birde adamlar burayı beğenmiyor havasındalar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Garry Rodrigues, Konyaspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor, gözünü Fenerbahçe ve Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'e dikti! İki seçenek üzerinde çalışılıyor - Son Dakika
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