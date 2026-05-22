Konyaspor Taraftarından Final Coşkusu
Konyaspor Taraftarından Final Coşkusu

22.05.2026 21:58
Konyaspor taraftarı, Trabzonspor ile final maçını dev ekranlarda yağmur altında izledi.

TÜMOSAN Konyaspor taraftarı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la oynanan maçı, Konya'da kentin iki farklı meydanında kurulan dev ekranlarla yağmur altında izledi.

64'üncü Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi, yarı finalde de Beşiktaş'ı eleyerek finale yükselen Konyaspor, bugün saat 20.45'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. Antalya'da oynan maça gidemeyen yeşil-beyazlı taraftar da maçı, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından stat önü ile Kılıçarslan Meydanı'nda kurulan dev ekranlarda yağmur altında izledi.

KONYASPOR, İKİNCİ KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRMEK İSTİYOR

Konyaspor, daha önce 2016-2017 sezonunda normal süresi ve uzatmaları golsüz eşitlikle tamamlanan final maçında penaltılarda RAMS Başakşehir'e 4-1 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Yeşil- beyazlı ekip ikinci kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Trabzonspor da 17 kez final oynadı, 9 kez kupayı kazandı.

Türkiye Kupası'nı, geride kalan 63 yılda; Galatasaray 19, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor 2'şer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da 1'er kez müzesine götürdü.

Kaynak: DHA

