Konyaspor TD Palut, hakemlerin özgüven yitirmeden adaletli maç yönetmesini umdu - Son Dakika
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Konyaspor TD Palut, hakemlerin özgüven yitirmeden adaletli maç yönetmesini umdu

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Konyaspor TD Palut, hakemlerin özgüven yitirmeden adaletli maç yönetmesini umdu
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Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, hakemlerin özgüven kaybı yaşamadan adaletli maç yönetmesini umduğunu söyledi. Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Umarım gerekli ne karar alınacaksa alınır ve tekrar futbola döneriz. Hakemler de bir özgüven yitimi oluşturmaz ve tekrar adaletli bir şekilde maç yönetirler" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti.

"Çok iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak için var gücümüzle oynayacağız"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Her zamankinden daha uzun bir milli ara oldu. Belli bir gün izin verdik. Ondan sonra çalışmalarımıza başladık. 8 milli oyuncumuz vardı. Onlar gelmeye başladı. Sadece Bardhi var, yarın aramıza katılacak. Tabii ki oyuncular geldi. Fakat yolculuk ve maç yoğunluğundan dolayı onları korumamız gereken noktalar da olacak. Ama bugün itibariyle kadromuzun çoğu aramızda. Milli arada iki tane hazırlık maçı yaptık. Bazı oyuncularımızın maç eksiği vardı ve bu periyotta yapılacak antrenmanlar önemliydi çünkü sezon başı hazırlığına katılmayan oyuncular vardı. Hazırlık maçlarının dışında onlar adına verimli geçtiğini söyleyebilirim. Dün itibariyle de Başakşehir maçının hazırlıklarına başladık. Evet, lige başlangıcımız hepiniz için malum, negatif bir başlangıç içerisindeyiz. Her ne kadar son dönemde yarım nefes alabildiysek de hala bu lige kötü başladığımız gerçeğini değiştirecek kadar bir düzelim değil. Onun için devam ediyoruz. Özellikle milli takımdan dönen oyuncuların seyahat, farklı konsantrasyonlar ve uzun yolculuklar gibi etkenleri göz önünde bulundurulduğunda, onları fiziksel olarak nasıl kontrollü ve dikkatli bir şekilde aramıza dahil ediyorsak, mental olarak da bir an önce o ortamdan uzaklaştırıp tekrar lig maçına hazırlamamız gerekiyor. Bunların çalışmasını yapıyoruz. Maç pazar günü. Ligdeki her maç çok zor. Başakşehir maçı da bunlardan bir tanesi ama demin bahsettiğimiz durumumuz da ortada. Çok iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak için var gücümüzle oynayacağız" dedi.

"Umarım hakemlerde bu bir özgüven yitimi oluşturmaz ve tekrar adaletli bir şekilde maç yönetirler"

Son günlerde hakemlerle ilgili konuşulan konularla ilgili soruya cevap veren İlhan Palut, "Türk futbolunun konuşulması gereken, işte milli takımı konuşuyoruz, futbolun dikdörtgenin içini konuşuyoruz. Bir anda algı başka bir yöne döndü. Umarım gerekli ne karar alınacaksa alınır ve tekrar futbola döneriz. Hakemlerde bir özgüven yitimi oluşturmaz ve tekrar adaletli bir şekilde maç yönetirler. Başka ne bekleyebiliriz ki? Yani biz de yardımcı olacağız. Bir ön yargıyla hiçbir hakem arkadaşımıza bakmayacağız. Onlar da inşallah çok steril bir şekilde, sadece futbol konsantrasyonu içerisinde adaletli maçlar yönetirler. Süreç en kısa sürede inşallah toparlanır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Trendyol Süper Ligİlhan PalutBaşakşehirKonyasporFutbolSporSon Dakika

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