İlhan Palut: Transfer düşüncemiz yok

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Giresunspor maçını değerlendirdi. Palut, "Giresun takımı iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip. Biz de hazırlıklarımızı tamamlayıp, orada çok iyi mücadele etmeye sonra da iyi futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur. Biz de istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırsak çok mutlu oluruz" dedi.

Kayacık Tesislerinde Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Fenerbahçe maçının ardından Giresunspor hazırlıklarımız devam ediyor. Bizim için nispeten kısa bir hafta. Adil kırmızı kart gördü ve bu maçta aramızda olamayacak. Adil kırmızı kart gördü ve bu maçta aramızda olamayacak. Amilton ve Oğulcan'dan da bu maçta faydalanamayacağız. Endri zaten belli sürelerde takıma faydalı oluyordu, hala kontrollü olarak antrenmanlarına devam ediyor. Bu süreçte devam ediyor. Konrad'ın durumu da bireysel çalışmalarını sağlık ekibimizle sürdürüyor. Yarın ki son antrenmanımızda onunla ilgili kararımızı vereceğiz. Giresun takımı iç sahada coşkuyla oynayan, saygı duyulması gereken bir ekip. Biz de hazırlıklarımızı tamamlayıp, orada çok iyi mücadele etmeye sonra da iyi futbol oynamaya gideceğiz. İnşallah güzel bir maç olur. Biz de istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırsak çok mutlu oluruz" diye konuştu.

"TRANSFER DÜŞÜNCEMİZ YOK"Transfer konusunda sorulan soru üzerine Palut, "Yönetimle konuşmalarımızda şu mevkie transfer yapalım durumu yok. Ama tabii ki takım kadrosu içerisinde, kendi mevkiinin kalabalık olduğunu hissedip bize başvuranlar olursa ben yoluma başka yerde devam etmek istiyorum diyenler olursa bu her zaman değerlendirmeye açık. Sonuna kadar ne olacağı belli olmaz. Uche transferinden sonra belki Diouf transferini iki tane transferimiz oldu. Çok beklemiyorduk ama oldu. Son güne kadar bekleyelim, şu anda yoğunlaştığımız bir mevkii yok. Ama gidecek oyuncular olur, burada bir eksiklik hissedersek belki onu tamamlamak isteriz" şeklinde konuştu. "MAKSİMUM CİDDİYETLE OYNAYACAĞIZ"

Konyaspor'un deneyimli stoperi Francisco Calvo ise "Şu anda kazanmış olduğumuz harika bir Fenerbahçe galibiyeti var. Bizim bunu unutup önümüzdeki Giresun maçına odaklanmamız gerekiyor. Rakibimize saygı duyuyoruz ciddiye alıyoruz. Orada oynayacağımız maçta başarılı olmak için maksimum ciddiyetle oynayacağız. Orada galip gelmek istiyoruz ki hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyebilelim" ifadelerini kullandı.