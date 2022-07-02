Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu - Son Dakika
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Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu

02.07.2022 18:10
Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takımlar ve tarihleri belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un hazırlık maçı yapacağı takımlar ve tarihleri belli oldu.

Kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan İç Anadolu ekibi, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 5 Temmuz Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7 Temmuz Perşembe günü ise Çaykur Rizespor ile hazırlık maçları yapacak.

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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Palandöken Dağı, Konyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu - Son Dakika
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