Konyaspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, 5 Temmuz Salı günü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7 Temmuz Perşembe günü ise Çaykur Rizespor ile hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor'un kamp programında yapacağı hazırlık maçları belli oldu - Son Dakika

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