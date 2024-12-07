Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberliğe Razı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberliğe Razı Oldu

Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberliğe Razı Oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler Recep Uçar ve Mehmet Aurelio, takımlarının performansları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

07.12.2024 16:49  Güncelleme: 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın berabere sonuçlanmasından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Oyuncularımın istediği şeylerin tamamını harfiyen yerine getirdiği, özellikle ikinci yarısında çok pozisyon bulup değerlendiremediğimiz, kazanmak için sonuna kadar gittiğimiz bir maç. Maalesef bugün itibariyle bir puan alıyoruz. Bundan dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm ama bir taraftan da gururluyum. Geldiğimden beri takımı geliştirmeye çalışıyoruz. Sezon başından beri iç sahada oynanan en çok galibiyete yakın olduğumuz maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda maalesef 4-5 tane net pozisyonu değerlendiremedik. O değerlendiremediğimizin faturasını Hatay'da ve Göztepe'de olduğu gibi burada da 90'ncı dakikada maalesef çok ağır bir şekilde sonlandırdık. Daha agresif olmaya çalışırken, korner pozisyonunda gol yememek adına oyuncunun da yaptığı bireysel bir hata neticesinde verilen bir penaltı. Penaltıdır veya değildir, tartışılır. Büyük statlarda olsa görmemesi gereken VAR hakemleri, bizim gibi statlarda görüyorlar. Oyuncularımı ortaya koydukları mücadele ve kazanma isteklerinden dolayı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

MEHMET AURELIO: ZORLU BİR MAÇTA 1 PUAN ALDIK

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ise, zorlu bir maçta 1 puan aldıklarını belirterek, " Yaptığımız işlerden dolayı bir puanı kazanmayı bildik. Gerçekten Konyaspor deplasmanı zor bir deplasman. Çünkü taraftarıyla bütünleşmiş ve iyi oyunculardan oluşan bir takım var. Ama bizim de iyi oluşan bir takımımız var. Konyaspor'a karşı koymayı bildik. Bu yüzden zorlu deplasmandan 1 puan aldık. İlk yarıda açıkça söylemek gerekirse net bir faul olmayan pozisyondan hakemin verdiği faulle rakip bir gol atmayı başardı. Biz ise buna aldırış etmeden oynadığımız oyuna devam ettik ve beraberliğe kaldık" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Konyaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberliğe Razı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
17:34 İran da Esad’ı gözden çıkardı Muhaliflere artık “terörist“ demiyorlar İran da Esad'ı gözden çıkardı! Muhaliflere artık "terörist" demiyorlar
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası
21:45 En yakın müttefiki de sırt çevirdi Esad artık yalnız En yakın müttefiki de sırt çevirdi! Esad artık yalnız
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 18:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberliğe Razı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.