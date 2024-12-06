Konyaspor ve Antalyaspor 27. Randevuda

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 27. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, yarın saat 13.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor, bu sezon geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 18 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 17 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında ligdeki 27. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 26 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor 4 defa rakibini mağlup etti. 15 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 28 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi 21 defa rakip fileleri havalandırdı.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Alpaslan Şen ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak. - KONYA