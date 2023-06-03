Puanlar paylaşıldı! Konya'da gol var kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor ile Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 bitti.

PERDEYİ MORENO AÇTI

Ev sahibi Konyaspor, 40. dakikada Marlos Moreno'nun golüyle 1-0 öne geçti.

DIAGNE CEVAP VERDİ

İstanbul ekibi Karagümrük ise Moreno'nun golüne 45+4. dakikada Diagne ile cevap verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 bitti.

STANOJEVIC KIZARDI

Konyaspor Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.