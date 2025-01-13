Konyaspor ve Fenerbahçe 2-2 Beraberlikte

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kramer'in, ceza alanına pasında Pedrinho topla buluştu. Pedrinho'nun kale alanı içerisinde sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
2. dakikada Tadic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta kafayı vuran Kostic'in topu az farkla autta çıktı.
6.dakikada Melih İbrahimoğlu'nun derinlemesine pasına hareketlenen Kramer, şık çalımlarla ceza alanına girdi. Kramer'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda kaleci Livakovic başarılı oldu.
14. dakikada Tadic'in sol köşeden kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
20. dakikda sağ kanattan topu alan Pedrihno ceza alanı içersinde Kramer'i topla buluşturdu. Kramer'in kafa vuruşu az farkla autta çıktı.
25. dakikada sol köşeden Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Çağlar Söyüncü kafayla topu filelere gönderdi. 1-2
28. dakikada sol kanattan topla buluşan Szymanski ceza alanı içerisinde Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun gelişine vuruşunda kaleci Slowik'te kaldı.
44. dakikada sol kanattan topla buluşan Guilherme ceza alanı içersinde topu Kramer'e aktardı. Kramer'in kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil
Konyaspor: Slowik, Boateng, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Aleksic, Ndao, Ufuk Akyol, Umut Nayir, Boranijasevic, Adem Kabak, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Yusuf Akçiçek, Allan Saint Maximin
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Pedrinho (dk. 1), Kramer (dk. 44) (Konyaspor), Mert Müldür (dk. 14), Çağlar Söyüncü (dk. 25) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dusan Tadic (Fenerbahçe) Oğulcan Ülgün (Konyaspor) - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor ve Fenerbahçe 2-2 Beraberlikte - Son Dakika
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