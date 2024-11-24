Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Berabere Kaldı

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Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, -SÜPER Lig'in 13'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Göztepe maçı sonrası yine son dakikada galibiyete bu kadar yaklaştığımız bir oyunda uzatmada kaybettiğimiz 3 puan, çok üzgünüm. Normalde futbol konuşan bir insanım, oyun değerlendirmek istiyorum ama olanları söylemeden geçemeyeceğim. Oyunu değerlendirmeden önce Başakşehir maçından beri başlayan hakem hataları ne hikmetse bizim aleyhimize devam ediyor. Başakşehir maçında burada kazanmamıza rağmen olanlar Göztepe'de geçen hafta isyan ettiğim pozisyonlar 90 artıda verilmeyen fauller, kornerler. Bugün de 90 artıda yediğimiz korner golü. Evet daha iyi savunmamız lazım belki evet biz üzerimize düşeni alacağız ama lütfen bana birileri açıklasın. Yani bugün yöneten hakem arkadaşlar da maçtan sonra konuştum. Calvo'nun iki eliyle bastığını Kadıköy'de, Dolmabahçe'de ya da Rams Park'ta çalar mısınız, çalamaz mısınız? soru soruyorum. Gol kararı çıkmadı hakemin ağzından. Vereyim, vermeyeyim arası gitti geldi. Biz sarı kartı yiyoruz, eyvallah doğru ama bizim yaptığımız geçişlerde indirilen oyuncular ne hikmetse rakip sarı kart görmüyor. Bunlar da oyunun gidişatını etkiliyor. Ben 3 haftadır puan da alsam, çok ciddi hakem hatalarıyla karşılaşıyorum ve lütfen bunları iyi değerlendirsinler. Bu kadar emek harcadığımız, bu kadar getirdiğimiz bir maç son dakikada bu kadar basit gitmesi inanın yazık. Maç değerlendirmesi yapası gelmiyor insanın ama evet planımızın stratejimizin bölüm bölüm çalıştığı genel anlamda baktığımızda rakipten daha çok pozisyon ürettiğimiz geçişlerle de olsa set hücumlarında da olsa ikinci yarıda da daha çok ürettiğimiz bir oyun. Sadece iki pozisyon verdik" dedi.

'ANTRENÖRLER İTİRAZ ETTİ DİYE BEN SARI KART GÖRÜYORUM'

Son haftalarda sık sık kart gördüğünü ifade eden Recep Uçar, şunları dedi:

"Hakem arkadaşlara sorduğunuzda hocam sizi çok seviyoruz. Benim kadar onların yanında olan bir insan yok. Bütün maçlarda kimler sahanın içine giriyor? Biz bir şiddetli itiraz olduğunda bugün bana gelen cevap. kulübedeki diğer antrenör arkadaşlar şiddetle itiraz ettiği için sarı kartı ben görmüşüm. Yani yapılan açıklama bu. Bu ülkede dürüst olanlar her zaman kaybedecek mi arkadaşlar? Daha düzgün iletişim kuranlar isyan edecek noktaya geliyoruz. İsyan ettiğim noktalarda evet geçiş pozisyonlarında lehimize verilmeyen, rakibin alması gereken sarı kartların bir türlü alınmaması. Bunu herkes görüyor. Maçtan sonra da kendisine ilettim Oğuzhan Hoca'yı. Sevdiğim de bir kardeşimiz. Ama yani inanamıyorum artık. Bu kadar kolay sarı kart göstersinler bakalım. Az önce dediğim gibi bu faulü başka yerde çalamazlar. Bu benim gördüğüm kadar kolay sarı kartı göstersinler. Mourinho'ya Okan hocaya ya da Cio hocaya. Hatta Şenol hocaya göstersinler bakalım gösteriyorlar mı? Yeri geliyor küfürleri yuttukları anlar oluyor. Duymamazlıktan geliyorlar. Ama bizim gibi daha onlarla doğru iletişim kuran insanlara karşısında da en ufak bir şeyde, ayağımın 30 santim girdiği için kırmızı kart yemiş insanım arkadaşlar. Ama yani ben artık kendimi şöyle hissetmeye başladım. Bunu da net söyleyeyim. Okey masasındayız, üç kişi taş çalıyor. Ben hala ahlaklı bir şekilde oynamaya çalışıyorum. Lütfen biraz daha dikkat etsinler."

KAZANDIĞIMIZ PUAN İÇİN MUTLUYUZ

Kazanılan 1 puanın kendileri için altın değerinde olduğunu ifade eden Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim takımımızın puanlara ihtiyacı var. Kazandığımız bir puan bile bizim için altın değerinde. Bugün de maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadık. Gol yedik ama pozisyonlar yedik bizim de pozisyonlarımız oldu. Mücadeleyi bırakmadık. Yani demek istediğim şu yani bir deplasman puanı kazandık. Maç da bize göre çok iyi mücadelede de geçti. Konya takımı da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahip ve zaten burası zor bir deplasman. Kazandığımız bir puan için mutluyuz" diye konuştu.