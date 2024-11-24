Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Beraberlik Elde Etti

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un golü Jevtovic'ten, Hatayspor'un eşitlik golü ise Aboubakar'dan geldi.

24.11.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMERLER: Oğuzhan Çakır, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

KONYASPOR: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Aleksic (Dk.77 Ufuk Akyol), Jevtovic, Ndao (Dk.87 Uğurcan Yazğılı) Pedrinho,(Dk.65 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk.65 Keyta) Umut Nayir (Dk.65 Kramer)

HATAYSPOR: Erce Kardeşler, Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Abdülkadir, (Dk.68 Aboubakar), Diack, Bamgboye,(Dk.75 Bouttoba), Görkem Sağlam, Joelson, Strandberg (Dk.86 Okoronkwo)

GOLLER: Dk.17 Jevtovic (Konyaspor) Dk.90 Aboubakar (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Jevtovic, Bazoer, Pedrinho, Keyta (Konyaspor) Lamine, Calvo, (Hatayspor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

17'nci dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı korner atışında topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

22'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Bambgboye'nin şutunu kaleci kornere çeldi.

54'üncü dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Aleksic'in şutunu kaleci uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada Aleksic'in uzaktan şutu az farkla auta çıktı.

72'nci dakikada Bamgboye'nin ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında topa gelişine vuran Aboubakar'ın şutu az farkla auta çıktı.

90'ıncı dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı korner atışında kafalardan seken topu takip eden Aboubakar'ın röveşatasında top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

Hatayspor, Konyaspor, Futbol, Güncel, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Hatayspor 1-1 Beraberlik Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.