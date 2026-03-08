Konyaspor ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Konyaspor ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

Konyaspor ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı
08.03.2026 18:29
Süper Lig'de Konyaspor, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Penaltı iptali dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

72. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Uğurcan'ın kafa pasında Jevtovic topu ağlarla buluşurdu ancak hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tunahan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Becao'nun eline çarparken, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Nagalo dk. 40), Arif Boşluk (Yasir Subaşı dk. 69), Berkan Kutlu (Jevtovic dk. 69), Bjorlo (Enis Bardhi dk. 46), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 69), Olaigbe, Muleka

Yedekler: Deniz Ertaş, Gonçalves, Bazoer, Jo Jin-Ho, Svendsen

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong (Ali Yavuz Kol dk. 76), Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate, Benedyczak (Cafu dk. 70), Ben Ouanes, Gueye (Cenk Tosun dk. 86)

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Allevinah, Taylan Utku Aydın

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Muleka (dk. 17) (Konyaspor), Benedyczak (dk. 31 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Becao, Opoku, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör), Cenk Tosun (Kasımpaşa), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Olaigbe, Nagalo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Konyaspor, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Konyaspor ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika

18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
16:27
İsrail’in savaştaki ilk asker kaybı Sayıyı ordu açıkladı
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
SON DAKİKA: Konyaspor ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
