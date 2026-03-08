Konyaspor ve Kasımpaşa 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
72. dakikada Bardhi'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde Uğurcan'ın kafa pasında Jevtovic topu ağlarla buluşurdu ancak hakem Ümit Öztürk faul gerekçesiyle golü iptal etti.
83. dakikada Bardhi'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Tunahan'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+3. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde top Becao'nun eline çarparken, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Hüseyin Aylak
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ (Nagalo dk. 40), Arif Boşluk (Yasir Subaşı dk. 69), Berkan Kutlu (Jevtovic dk. 69), Bjorlo (Enis Bardhi dk. 46), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 69), Olaigbe, Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Gonçalves, Bazoer, Jo Jin-Ho, Svendsen
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Opoku, Frimpong (Ali Yavuz Kol dk. 76), Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate, Benedyczak (Cafu dk. 70), Ben Ouanes, Gueye (Cenk Tosun dk. 86)
Yedekler: Ali Yanar, Arous, Eyüp Aydın, Burak Gültekin, Yusuf Barası, Allevinah, Taylan Utku Aydın
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Muleka (dk. 17) (Konyaspor), Benedyczak (dk. 31 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Becao, Opoku, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör), Cenk Tosun (Kasımpaşa), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Arif Boşluk, Olaigbe, Nagalo, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - KONYA
