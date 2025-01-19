Konyaspor ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

Spor

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic (Dk. 72 Umut Nayir), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic (Dk. 75 Ufuk Akyol), Tunahan Taşcı (Dk. 85 Prip), Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan (Dk. 85 Ndao), Kramer

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan Aydın (Dk. 87 Cafu), Sadık Çiftpınar, Rodrigues (Dk. 83 Espinoza), Gökhan Gül, Ben Ouanes, Hajradinovic (Dk. 90 Sadiku), Aytaç Kara (Dk. 83 Barak), Brekalo, Fall

Goller: Dk. 19 ve 63 Kramer, Dk. 81 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 52 Brekalo, Dk. 70 Gökhan Gül, Dk. 87 Barak (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 4 Jevtovic, Dk. 29 Bazoer, Dk. 86 Prip (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 29 Winck, Dk. 38 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı.

47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gül'ün şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı önledi.

49. dakikada orta saha mücadelesinde topu önünde bulan Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

52. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Fall'un sağ kanattan ortasında Rodrigues'in şutunda kaleci Slowik topu çıkardı. Pozisyonun devamında Brekalo'nun şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

63. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında Kramer'in şutunda top ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada konuk ekip yeniden beraberliği yakaladı. Brekalo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül'ün sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

81. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün sağ kanattan ortasında topa yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

87. dakikada konuk ekip bir kez daha beraberliği sağladı. Serbest atışta topun başına geçen Barak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3.

Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.