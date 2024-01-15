Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklara başladı

Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Altyapı Gençlik Gelişim Program Sorumlusu Hakan Ünal, altyapı antrenörlerinden Mücahit Umut, Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin ve Kaleci Antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda İstanbulspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı top kapma, şut-gol çalışması ile devam ettirirken, çift kale maç ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - KONYA