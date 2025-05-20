Konyasporlu Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Spor

Konyasporlu Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Konyasporlu Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Konyaspor'un yıldız futbolcuları, Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret ederek özel çocuklarla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, futbolcular çocuklarla oyunlar oynadı ve onlara destek oldu.

20.05.2025 17:52  Güncelleme: 17:57
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Konya spor'un yıldızları Melih İbrahimoğlu, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazgılı, Melih Bostan, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve kulüp yönetimi ile birlikte Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ı ziyaret ederek özel çocuklarla unutulmaz bir gün geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı ziyaret duygusal anlara da sahne oldu.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kulüp yöneticileri ve Konyasporlu futbolcular Melih İbrahimoğlu, Deniz Ertaş, Uğurcan Yazgılı ve Melih Bostan, Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram'ı ziyaret ederek down sendromlu özel çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da ziyaretlerinde Konyasporlu yönetici ve futbolculara eşlik etti. Başkan Kavuş ve Munlafalıoğlu, misafirlere merkezi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'Özel' ziyarette renkli ve duygusal anlar yaşandı

Futbolcu abilerini karşılarında gören özel çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, onların sıcak karşılamalarına futbolcular da büyük bir sevgiyle karşılık verdi. Ziyaret boyunca futbolcular, merkezde eğitim gören down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla oyunlar oynadı, spor etkinliklerine katıldı. Günün en özel anları, birlikte yemek ve pasta yapılırken yaşandı. Her çocuğun elinden tutan, onlara destek olan futbolcular, çocukların gönlünde taht kurdu. Konyaspor'un yıldız futbolcuları, yaptıkları bu ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirirken, down sendromlu özel çocukları hayata hazırlayan merkezi şehre, özel çocuklara ve ailelerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Bugünün şampiyonu sevgi dolu kalpler oldu"

Ziyaretlerinde sporun birleştirici gücünün en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını ifade eden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, kendisinin de DOSD Meram'ın kurucu üyeleri arasında yer aldığını hatırlatarak, "Bugün burada yalnızca bir ziyarette bulunmadık, yüreklere dokunduk. DOSD Meram gibi merkezler, toplumsal duyarlılığımızın mihenk taşlarıdır. Böyle dünya çapında değerli ve önemli tesislerin şehrimize kazandırılmış olması bizim için büyük mutluluk. Şehrim adına çok mutlu oldum. Down sendromlu çocukların burada aldıkları eğitimle bir adım öteye gitmeleri, ailelere yardımcı olunması önemli bir iş. Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş, büyük bir iş başarmış. Konya idarecileri büyük bir alkışı ve duayı hak ediyor. Bu özel günü bizimle paylaşan tüm oyuncularımıza, Meram Belediyesine, eğitmenlerimize ve özellikle de bizleri bağrına basan özel yavrularımıza teşekkür ederim. Onları daha önce maçımızda ağırlamıştık, her zaman bekliyoruz" dedi.

"DOSD Meram, şehrin kurumlarının ve markalarının el birliği ile büyüyor"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek kendilerine destek veren Konyaspor yönetimine ve futbolculara teşekkür etti. DOSD Meram'ın şehrin önemli değerleri arasına ismini yazdırdığını ifade eden Başkan Kavuş, "Bu önemli değer şehrin tüm kurumlarının el birliği ile büyüyor, down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine yeni bir hayatın kapılarını aralıyor" diye konuştu. Ziyaretten duydukları mutluluğu dile getiren eğitmenler ve aileler de, "Şehrimizin yıldızları bugün sadece futbolu değil, sevgiyi, ilgiyi ve umudu da bizlere gösterdiler" diyerek, Konyaspor'a teşekkür etti.

Özel ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyasporlu Futbolcular, Down Sendromlu Çocuklarla Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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