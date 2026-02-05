Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

İstanbul'da bir vatandaşın köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oyunu oynadığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.
Eşsiz manzarayı karşısına alan kişinin kurduğu oyun düzeni kısa sürede gündem olurken, görüntüler "İstanbul'da yaşamanın ayrıcalığı" ve "manzara varken oyun bir başka" yorumlarını beraberinde getirdi.
