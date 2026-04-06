Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

06.04.2026 10:39
Bosna Hersek’in İtalya’yı penaltılarda eleyerek Dünya Kupası’na gittiği maçta, Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic’in Dünya Kupası’na götürülmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta oynanan Dünya Kupası play-off karşılaşmasında Bosna Hersek, İtalya’yı penaltı atışları sonucunda eleyerek turnuvaya katılma hakkı kazandı. Mücadelede yaşanan dikkat çekici bir detay ise günler sonra ortaya çıktı.

DONNARUMMA’NIN PENALTI NOTLARI ORTADAN KAYBOLDU

İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın, rakip oyuncuların penaltı tercihlerini yazdığı kağıdı maç sırasında kalenin yanına bıraktığı öğrenildi. Kritik anlar öncesi kullanılan bu notların kaybolması dikkat çekti.

14 YAŞINDAKİ TOP TOPLAYICI FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Bosna basını, kağıdı alan ismin 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic olduğunu duyurdu. Genç isim, Donnarumma’nın kağıdı havlusunun yanına bıraktığını fark etti ve uygun anı bulunca kağıdı aldı.

DÜNYA KUPASI DAVETİ GÜNDEMDE

Yaşanan olay sonrası Bosna televizyonu, Afan Cizmic ile röportaj yaptı. Kanalın genç ismi Dünya Kupası’na götürmeyi planladığı belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
