Koray Günter Al-Okhdood\'da

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Okhdood, son olarak Göztepe forması giyen Koray Günter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Suudi ekibi Al-Okhdood, kadrosuna Türkiye'den bir oyuncu daha kattı. Daha önce Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü kadrosuna katan Al-Okhdood, Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter'i de kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Göztepe'de geçiren Koray Günter, forma giydiği 30 maçta 2 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL
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