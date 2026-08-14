Koray Uygun'dan Rekor Ziyareti - Son Dakika
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Koray Uygun'dan Rekor Ziyareti

Koray Uygun\'dan Rekor Ziyareti
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U20 Dünya Şampiyonası'nda rekor kıran Koray Uygun, İl Müdürü Yığmatepe'yi ziyaret etti.

ABD'nin Oregon eyaletinde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engelli finalinde Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi olan milli atlet Koray Uygun, İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi makamında ziyaret etti.

U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli finalinde 13.20'lik derecesiyle U20 Türkiye Rekoru kırarak dünya 7'nciliğini elde etti. Elde ettiği başarıyla Türkiye'yi ve ilini uluslararası arenada gururla temsil eden Uygun, İl Müdürü Serhat Yığmatepe'ye ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette milli sporcunun elde ettiği başarı ve atletizmdeki hedefleri değerlendirildi. İl Müdürü Yığmatepe, dünya sahnesinde Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Türkiye rekoru kıran Koray Uygun'u tebrik etti. Uygun'un elde ettiği derecenin Türk atletizmi adına önemli bir başarı olduğunu belirten Yığmatepe, milli sporcuya bundan sonraki müsabakalarında başarılar diledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

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