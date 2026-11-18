Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 15'li Ragbi Kadın Takımı, 15'li Ragbi Kadınlar Ligi finalinde Kütahya Yurdum SK'yi 22-20 yenerek üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara Çubuk Esenboğa Spor Tesisi'nde oynanan final müsabakasında Kütahya Yurdum SK ile karşılaşan Körfez temsilcisi, rakibini 22-20 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Ligin üçüncülük maçında Ankara Ragbi SK, Beyazgül SK'yi 32-17 yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünden yapılan açıklamada, takımın sezon boyunca oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup şampiyon olduğu belirtildi.

Grubunu lider tamamlayan Körfez ekibinin yarı finalde Beyazgül SK'yi 24-10 mağlup ederek finale yükseldiği aktarılan açıklamada, final karşılaşmasında dört kez geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan sporcuların 22-20'lik galibiyete ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, takımın 2025 yılında kazandığı şampiyonluk unvanını 2026 yılında da koruduğu, böylece Türkiye'de düzenlenen 15'li Kadınlar Ragbi Ligi'nin ilk iki organizasyonunu şampiyon tamamladığı bildirildi.

Şampiyonlukta emeği bulunan sporcuların yanı sıra antrenör İhsan Demirtaş, idareciler Nihal Kara ve Erhan Kara, Berk Kara ile kulüp müdürü Ali Osman Baş'a teşekkür edilen açıklamada, Körfez Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Şener Söğüt ile Ragbi Federasyonu Asbaşkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt'un desteklerine de değinildi.

Körfez Gençlerbirliği 15'li Ragbi Kadın Takımı'nın kadrosunda Meryem Şavk, Ayşenur Yılmaz, Ceyda Güven, Sedanur Alagöz, Tuğba Nur Yavuz, Hilal Karagöz, Ferhan Sultan Sezgin, Sümeyye Sarsılmaz, Eylül Kartal, Ayten Alataşlı, Neslihan Güven, Ecmel Rana Çayır, Ebrar Aslan, Ayşenur Ünal, Hira Uzun, Ceren İrem Albayrak, Eylül Albayrak, Zehra Karakayalı, Ravzanur Akyol, Nehar Yılmaz ve Sena Sandıkçı yer aldı.

Şampiyonluk kupası ve madalyalar, Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Erhan Kara ile Flag Futbol MHK Başkanı Begüm Tokyay tarafından sporculara verildi.