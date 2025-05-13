Körfez Gençlerbirliği Kadın Takımı Çeyrek Finale Yükseldi

Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, 2 Lig'e yükselme play-off müsabakasında rakibini yenerek çeyrek finale kaldı.

İstanbul Şenlikköy Stadyumu'nda oynanan Büyük Yoncalıspor ile Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol takımları arasındaki TFF Kadınlar 2. Ligi'ne yükselme play-off müsabakasında normal süre 0-0 sona erdi. Maçı Körfez GB kadın takımı penaltı atışlarıyla 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Büyük bir çekişme ve heyecan içerisinde geçen maçta iki takımda gol atamayınca maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da golsüz beraberlik bozulmadı. Maç seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında oyuncularının heyecanını kontrol altına alan Körfez Gençlerbirliği Kadın Futbol takımı tur atlayan takım oldu. Körfez ekibinin penaltılarını; Zeynep Meryem Tanış, Sibel Cebe, Rana Gül Cimşit gole çevirirken, Tuğçe Polat ve Elif Neriman Yılmaz atışlardan yararlanamadılar. Ezel Gökşir Çoban kalesinde adeta devleşerek iki penaltıyı kurtardı. Rakip takım oyuncusu bir penaltıyı da dışarıya atınca Körfez Gençlerbirliği Kadın futbol takımı çeyrek finale yükseldi. Maç sonu sahada ve soyunma odasında adeta bayram havası eserken Körfezli kızların sevinci görülmeye değerdi. Körfez Kadın Futbol Takımı Antrenörü Remzi Kulaber maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir rakibe karşı çok iyi bir mücadele verdik. Kızlarımız mücadelelerin karşılığını sahada aldılar. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Şimdi rakibimiz İstanbul temsilcisi Avcılar Cihangirspor oldu. 18 Mayıs pazar günü tarafsız sahada çeyrek final maçına çıkacağız. Oyuncularımıza güveniyor ve inanıyoruz" dedi. - KOCAELİ