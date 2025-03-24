Körfez Gençlerbirliği Karate Ligi\'nde Başarı Elde Etti

Bursa'da yapılan İller Arası Karate Ligi 2. Etap müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları; 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek kürsüye ambargo koydu.

Dün Bursa'da yapılan İller Arası Karate Ligi 2. Etap müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları; büyük başarı elde etti. Müsabakalara; minikler, yıldızlar ve ümitler olmak üzere 3 farklı yaş gruplarında 20 Kocaeli'den 49 kulüp adına 63 kategoride 664 karateci katıldı. Körfez Gençlerbirliği SK adına milli antrenör Şaban Ağaya nezaretinde katılan genç sporcular da büyük başarı elde etti. Katıldıkları hiçbir turnuva ve organizasyondan madalyasız dönmeyen Körfezli karateciler bu sefer de Bursa'dan 3 birincilik, 2 ikincilik ve 3'de üçüncülük alarak madalyalarla dönmeyi bildi. Başarı hanelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Körfez'in genç ve başarılı sporcuları, hem takımlarını hem de ilçelerini başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadı.

Derece elde edenler ise şöyle:

Yıldızlar 45 kiloda Hilmi Metahan Toker, minikler 34 kiloda Hiranur Yıldırım ve minikler 40 kiloda Eymen Tarık Urak şampiyon oldu. Minikler 30 kiloda Ertuğrul Poyraz ve minikler 35 kiloda Abdullah Oğuzkağan Eraslan ikinci oldu.

Ümitler 54 kiloda Esmanur Hümeyra Araslan, yıldızlar 38 kiloda Kübra Kılınç ve yıldızlar 40 kiloda Kağan Berk Bektaş üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıktı.

Aldıkları bu başarılı sonuçlarla Körfezli karateciler 10-13 Nisan 2025 tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası'na hazır olduklarını gösterdi. - KOCAELİ