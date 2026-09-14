Körfez Gençlerbirliği karatecileri Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez Gençlerbirliği karatecileri Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü

Körfez Gençlerbirliği karatecileri Türkiye Şampiyonası\'ndan 13 madalyayla döndü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Gençlerbirliği karatecileri, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı. Turnuvaya 17 sporcuyla katılan takım, farklı yaş ve kilo kategorilerinde kürsüye çıkarak Körfez'i gururlandırdı.

Körfez Gençlerbirliği'nin karatecileri, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Körfez Gençlerbirliği SK Karate Takımı, 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap Şampiyonası'na 17 sporcu ile katıldı. Zorlu müsabakaların ardından turnuvayı 13 madalya ile tamamlayan şampiyonlar, Körfez'i gururlandırdı. Tatamide fırtına gibi esen Körfez Gençlerbirliği sporcuları, farklı yaş ve kilo kategorilerinde tam 9 altın madalya kazanarak kürsünün zirvesini kimseye bırakmadı. Şampiyonada; Ertuğrul Poyraz (11 yaş, 35 kg), Hiranur Yıldırım (11 yaş, 38 kg), Kumsal Lina Ayçiçek (11 yaş, 32 kg), Elif Yüsra Aydın (10 yaş, 35 kg), Muhammed Eymen Ertuğrul (9 yaş, 38 kg), Eriç Mert Urak (9 yaş, 29 kg), Alparslan Muhammed Eraslan (8 yaş, 26 kg), Begüm Yüce (8 yaş, 26 kg) ve Hatice Kübra Adıgüzel (8 yaş, 23 kg) altın madalya alarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Gümüş ve bronz madalyalar başarıyı taçlandırdı

Turnuvada büyük bir mücadele örneği sergileyen Abdullah Oğuzkağan Eraslan (10 yaş, 41 kg) ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kürsünün üçüncü basamağında yer alarak bronz madalya kazanan ve kulübün başarı çıtasını yukarı taşıyan diğer sporcular ise Beren Elif Çelebi (12 yaş, 40 kg), Hatice Özdemir (11 yaş, 38 kg) ve Eymen Tarık Urak (11 yaş, 45 kg) oldu.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, İstanbul, Türkiye, Körfez, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği karatecileri Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:32
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi
16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:39
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:38:31. #.0.2#
SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği karatecileri Türkiye Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement