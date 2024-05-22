Körfez Gençlerbirliği SK Oyuncuları ve Antrenörü Milli Takım Kampına Davet Edildi - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği SK Oyuncuları ve Antrenörü Milli Takım Kampına Davet Edildi

Körfez Gençlerbirliği SK Oyuncuları ve Antrenörü Milli Takım Kampına Davet Edildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılacak olan 7'li Ragbi U18 Milli Takım Hazırlık Kampına Körfez Gençlerbirliği SK'nın oyuncuları Ecrin Biçer, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz ve Ecmel Rana Çayır ile hocaları İhsan Demirtaş başantrenör olarak davet edildiler. Körfez Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, kulübün milli takımlara oyuncu ve antrenör göndermekten gurur duyduğu belirtildi.

22.05.2024 12:29
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılacak 7'li Ragbi U18 Milli Takım Hazırlık Kampına Körfez Gençlerbirliği SK'nın oyuncuları Ecrin Biçer, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz ve Ecmel Rana Çayır ile hocaları İhsan Demirtaş başantrenör olarak davet edildiler.

Körfez Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Körfez Gençlerbirliği SK her zaman olduğu gibi Ragbi U18 Milli Takımımızın oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Her dönem milli takımlarımıza oyuncu ve antrenörlerimizi göndermekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sporcularımız Kocaeli ve Körfez ilçemizin adını milli takımda temsil ederken, milli maçlarda da ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Son olarak 21 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan 7'li Ragbi U18 Bayan Milli Takımımızın hazırlık kampında kulübümüzü temsil edecekler. Oyuncularımızın yanı sıra antrenörümüz İhsan Demirtaş'da kampa başantrenör olarak davet edildi. Hocamızın 10 Temmuz 2024 tarihinde Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda milli tamımızın başantrenörü olarak görev yapacak olması bizleri daha da mutlu etmiştir. Bu onurlu görevde sporcularımızı ve hocamızı tebrik eder, başarılar diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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