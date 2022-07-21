Körfez'in iki yakasını birleştirecek yarışmada hazırlıklar tamam

Kocaeli'nin iki yakasını ilk kez bir araya getirecek olan; Değirmendere ile Derince arasında düzenlenecek Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları için hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Yarış günü Körfez'de sporcular için geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Kocaeli için bir ilki gerçekleştirecek. Körfez'in iki yakası ilk kez düzenlenecek olan Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları ile bir araya gelecek. Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili'nde 24 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da başlayacak yarışma, Körfez'in bir ucundan bir ucuna olan 2 bin 622 metre uzunluğundaki mesafenin yüzülerek geçilmesiyle Derince Sahili'nde tamamlanacak. Yarışma günü Değirmendere ve Derince Harikalar Sahili ile İzmit Körfezi'ndeki yüzme parkurunda sporcular için geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Deniz trafiği, yarışlar için durdurulacak

Gölcük ve Derince arasında düzenlenecek Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'nda sporcular, İzmit Körfezi'nin iki yakasını kulaçları ile bir araya getirecek. Değirmendere sahilinde 09.30'da başlayacak yarışmaya katılan sporcular iki saatlik süre içerisinde Derince sahiline ulaşmaya çalışacak. Yarışma süresince sporcuların güvenliği açısından; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı tarafından 24 Temmuz 2022 günü saat 9.30-13.00 arasından yüzme parkuru olacak olan alan, deniz trafiğine kapatılacak. - KOCAELİ