Körfezli Güreşçiler Sakarya\'da Kürsüde

Spor

Sakarya'da düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'ne katılan Körfezli güreşçiler, 2. ve 3. olarak kupaları kürsüde kaldırdı.

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri yapıldı. Akyazı Belediyesi tarafından 14 kategoride gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 600 güreşçi katılarak, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Er maydanına Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yağlı güreşçileri de katıldı. Körfezli güreşçiler zorlu rakiplerini yenerek madalya almayı başardı. Körfezli güreşçiler Alim Efe Denizci teşvik iki boyunda ikinci, İsmail Çırak ise başaltında üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. - KOCAELİ