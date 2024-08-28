Körfezli Güreşçiler Sakarya'da Kürsüde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Körfezli Güreşçiler Sakarya'da Kürsüde

Körfezli Güreşçiler Sakarya\'da Kürsüde

Sakarya'da düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'ne katılan Körfezli güreşçiler, 2. ve 3. olarak kupaları kürsüde kaldırdı.

28.08.2024 14:52  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri'ne katılan Körfezli güreşçiler, 2. ve 3. olarak kupaları kürsüde kaldırdı.

Sakarya'nın Akyazı İlçesinde düzenlenen 59. Akbalık Yağlı Güreşleri yapıldı. Akyazı Belediyesi tarafından 14 kategoride gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 600 güreşçi katılarak, Akbalık Er Meydanı'nda kıyasıya mücadele etti. Er maydanına Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yağlı güreşçileri de katıldı. Körfezli güreşçiler zorlu rakiplerini yenerek madalya almayı başardı. Körfezli güreşçiler Alim Efe Denizci teşvik iki boyunda ikinci, İsmail Çırak ise başaltında üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sakarya, Körfez, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Körfezli Güreşçiler Sakarya'da Kürsüde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:55 Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi Babaları tarafından öldürülen 3 çocuğun cenazesinde imam helallik istemedi
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
23:55 Young Boys’a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Young Boys'a elenen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 16:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Körfezli Güreşçiler Sakarya'da Kürsüde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement