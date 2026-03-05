Körfezli karateciler il seçmelerinde 20 madalya kazandı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri, Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası İl Seçmeleri'nde 20 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen il seçmelerine 25 sporcuyla katılan Körfez temsilcisi, turnuvayı 11 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı.

Turnuvada kulüp adına Alparslan Muhammed Eraslan, Begüm Yüce, Zeynep Elif Vatan, Muhammet Eymen Ertuğrul, Kumsal Lina Ayçiçek, Hiranur Yıldırım, Ertuğrul Poyraz, Eymen Tarık Urak, Beren Elif Çelebi, Elif Ecrin Baharoğlu ve Alperen Köse altın; Eriç Mert Urak ve Abdullah Oğuzkağan Eraslan gümüş; Eren Köse, Reyhan Kahriman, Zehra Açar, Irmak Oktay, Muhammet Fırat Tüken, Said Emin Akdeniz ve Sarp Karagöz ise bronz madalya kazandı.

Seçmelerde dereceye giren sporcular, Türkiye Karate Şampiyonası'nda mücadele ederek Balkan Şampiyonası'na katılma vizesi arayacak.

Öte yandan, kulüp sporcularından Elif Ecrin Baharoğlu'nun (42 kilo), 2012-2013 doğumlular Dünya Gençlik Ligi (WKF) seçmelerinde de tatamiye çıkacağı belirtildi. - KOCAELİ